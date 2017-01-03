План 2016 року Рівненська АЕС виконала на 101,5%

Станом на 8:00 працюють два енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1 тис. 420 МВт.

На першому енергоблоці триває 11 доба середнього планово-попереджувального ремонту. У ремонті — обладнання третього каналу системи безпеки. На другому блоці проводять планово-попереджувальний ремонт обладнання третього каналу системи безпеки. Усі роботи на першому та другому енергоблоках виконуються за графіком.

Минулої доби, 2 січня, станціями вироблено 258,69 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.