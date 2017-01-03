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План 2016 года Ровенская АЭС выполнила на 101,5%

План 2016 года Ровенская АЭС выполнила на 101,5%

Киев • УНН

 • 6534 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. Ровенская АЭС в 2016 году выработала 17 млрд 468 млн кВт ч. электроэнергии. Это соответствует 101,5% от планового задания, сообщили УНН в пресс-центре РАЭС.

По состоянию на 8:00 работают два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1 тыс. 420 МВт.

На первом энергоблоке продолжаются 11 сутки среднего планово-предупредительного ремонта. В ремонте - оборудование третьего канала системы безопасности. На втором блоке проводят планово-предупредительный ремонт оборудования третьего канала системы безопасности. Все работы на первом и втором энергоблоках выполняются по графику.

За прошедшие сутки, 2 января, станциями выработано 258,69 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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