План 2016 года Ровенская АЭС выполнила на 101,5%
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. Ровенская АЭС в 2016 году выработала 17 млрд 468 млн кВт ч. электроэнергии. Это соответствует 101,5% от планового задания, сообщили УНН в пресс-центре РАЭС.
По состоянию на 8:00 работают два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1 тыс. 420 МВт.
На первом энергоблоке продолжаются 11 сутки среднего планово-предупредительного ремонта. В ремонте - оборудование третьего канала системы безопасности. На втором блоке проводят планово-предупредительный ремонт оборудования третьего канала системы безопасности. Все работы на первом и втором энергоблоках выполняются по графику.
За прошедшие сутки, 2 января, станциями выработано 258,69 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.