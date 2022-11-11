Плакат про "росію здесь" простояв до листопада: у Херсоні та передмісті масово знищують російську символіку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Херсоні та передмісті люди масово знищують російську символіку. Зривають пропагандистські бігборди, плакати та агітацію. Про це повідомляє Центр українського спротиву, передає УНН.
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«Містяни зривають пропагандистські бігборди, плакати та агітацію. В Білозерці, що у передмісті Херсона, рекламні плакати, на кшталт “росія здесь навсєгда”, простояли до листопада. Аналогічна ситуація і в самому Херсоні. Люди масово виходять на вулиці та знищують російську агітацію та пропагандистські білборди. Водночас в інших куточках міста цивільні вже вивішують українські прапори», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.
А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.