Плакат о "россии здесь" простоял до ноября: в Херсоне и пригороде массово уничтожают российскую символику

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«Горожане срывают пропагандистские бигборды, плакаты и агитацию. В Белозерке, что в пригороде Херсона, рекламные плакаты, вроде “россия здесь навсегда”, простояли до ноября. Аналогичная ситуация и в самом Херсоне. Люди массово выходят на улицы и уничтожают российскую агитацию и пропагандистские билборды. В то же время в других уголках города гражданские уже вывешивают украинские флаги», - говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

Тем временем в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.