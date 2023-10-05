"Пізно хвилюватися, треба працювати": Зеленський прокоментував останні новини з США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, прокоментував останні новини з США, вказавши, що нещодавно у Вашингтоні зустрічався з президентом США Джо Байденом і чув його 100% підтримку, а також двопартійну підтримку в Конгресі, передає УНН.
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"Я думаю, що в Україні ми закінчили хвилюватися в перший день повномасштабної війни. Я думаю, нам уже пізно хвилюватись, я думаю, нам треба над цим працювати. Щодо Сполучених Штатів, я був у Вашингтоні, округ Колумбія, зустрічався з президентом Байденом і чув його 100% підтримку, а також двопартійну підтримку в Конгресі", - сказав Президент у відповідь на запитання, чи хвилюється через новини з США, Конгресу США.
Згадавши про "виборчий період", він зауважив, що "лунають різні голоси, деякі голоси дуже дивні".
Доповнення
Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.
Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.