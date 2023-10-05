"Пізно хвилюватися, треба працювати": Зеленський прокоментував останні новини з США

Цитата

"Я думаю, що в Україні ми закінчили хвилюватися в перший день повномасштабної війни. Я думаю, нам уже пізно хвилюватись, я думаю, нам треба над цим працювати. Щодо Сполучених Штатів, я був у Вашингтоні, округ Колумбія, зустрічався з президентом Байденом і чув його 100% підтримку, а також двопартійну підтримку в Конгресі", - сказав Президент у відповідь на запитання, чи хвилюється через новини з США, Конгресу США.

Згадавши про "виборчий період", він зауважив, що "лунають різні голоси, деякі голоси дуже дивні".

Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.