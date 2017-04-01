"Піжамний" флешмоб відбувся у Хмельницькому

Під час флешмобу учасники зробили декілька зупинок: музичну, танцювальну і гумористичну. Організатори заходу кажуть: вирішили підняти настрій містянам і гостям обласного центру. До молодіжної акції долучилися і дорослі.

“У Хмельницькому чомусь не святкують День гумору чи День Дурня. Потрібно це виправляти. Занадто багато негативу сьогодні. Треба щось міняти”- розповів кореспондениу УНН учасник флешмобу Сергій Анісьєв, який разом із 12 річним сином розважав хмельничан.

Нагадаємо, 29 березня дитячий флешмоб за безпеку дорожнього руху пройшов в Ужгороді.