"Пижамный" флешмоб состоялся в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Около 30 юношей и девушек в пижамных костюмах и домашних халатах пробежали пешеходной зоной в центре Хмельницкого, сообщает корреспондент.
Во время флешмоба участники сделали несколько остановок: музыкальную, танцевальную и юмористическую. Организаторы мероприятия говорят: решили поднять настроение горожанам и гостям областного центра. К молодежной акции присоединились и взрослые.
“В Хмельницком почему не празднуют День юмора или День Дурака. Нужно это исправлять. Слишком много негатива сегодня. Надо что-то менять ”, - рассказал кореспондениу УНН участник флешмоба Сергей Анисьев, который вместе с 12 летним сыном развлекал хмельничан.
Напомним, 29 марта детский флешмоб за безопасность дорожного движения прошел в Ужгороде .