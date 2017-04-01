"Пижамный" флешмоб состоялся в Хмельницком

Во время флешмоба участники сделали несколько остановок: музыкальную, танцевальную и юмористическую. Организаторы мероприятия говорят: решили поднять настроение горожанам и гостям областного центра. К молодежной акции присоединились и взрослые.

“В Хмельницком почему не празднуют День юмора или День Дурака. Нужно это исправлять. Слишком много негатива сегодня. Надо что-то менять ”, - рассказал кореспондениу УНН участник флешмоба Сергей Анисьев, который вместе с 12 летним сыном развлекал хмельничан.

Напомним, 29 марта детский флешмоб за безопасность дорожного движения прошел в Ужгороде .