Пий і не п'яній: у Каліфорнії винайшли безалкогольне вино з канабісом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Каліфорнійський винний завод створив вино з канабісом, передає УНН з посиланням на Today.

Напій безалкогольний, але в кожній пляшці міститься 16 мг канабісу.

За смаком продукт нагадує "Совіньйон Блан" з нотками лемонграссу, лаванди і цитрусових.

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Незвичайний напій продаватимуть лише в тих штатах Америки, де легалізована марихуана. Орієнтовний початок продажу - січень 2019 року.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні нещодавно презентували нове вино Felicitas. І цей продукт від компанії Beverage Trading Company відразу отримав нагороду "Відкриття року".

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