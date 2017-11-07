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Півзахисника "Зорі" визнано найкращим гравцем УПЛ у жовтні

Київ • УНН

 • 8819 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Півзахисника луганської "Зорі" Олександра Андрієвського визнано найкращий гравець Чемпіонату УПЛ у жовтні, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

“За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став півзахисник „Зорі“, який набрав 52% голосів”, — йдеться в повідомленні.

За умовами конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою, у голосуванні брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (у жовтні: 11 тур — Ігор Харатін (“Зоря”), 12 тур — Юрій Коломоєць (“Ворскла”), 13 тур — Олександр Андрієвський (“Зоря”), 14 тур — Сергій Мякушко (“Карпати”), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Бернард (“Шахтар”), Андрій Богданов (“Олімпік”), Факундо Феррейра (“Шахтар”), Євген Паст (“Зірка”).

Також зазначається, що у голосуванні взяло участь близько 11000 прихильників футболу.

Нагадаємо, кращим гравцем вересня було обрано голкіпера "Чорноморця".

Українські Національні Новини

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