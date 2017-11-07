Полузащитник "Зари" признан лучшим игроком УПЛ в октябре

"По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал полузащитник" Зари ", который набрал 52% голосов", - говорится в сообщении.

По условиям конкурса, организованного Украинской Премьер-Лигой, в голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в октябре: 11 тур - Игорь Харатин ("Заря"), 12 тур - Юрий Коломоец ("Ворскла"), 13 тур - Александр Андриевский ("Заря"), 14 тур - Сергей Мякушко ("Карпаты"), а также футболисты, которые, по мнению нашей экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Бернард ("Шахтер"), Андрей Богданов ("Олимпик"), Феррейра ("Шахтер"), Евгений Паст ("Звезда" ).

Также отмечается, что в голосовании приняло участие около 11000 поклонников футбола.

Напомним, лучшим игроком сентября был избран голкипера "Черноморца".