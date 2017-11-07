Полузащитник "Зари" признан лучшим игроком УПЛ в октябре

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51964 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104159 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105751 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104510 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102283 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143873 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Полузащитник "Зари" признан лучшим игроком УПЛ в октябре

Полузащитник "Зари" признан лучшим игроком УПЛ в октябре

Киев  •  УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полузащитник луганской "Зари" Александр Андриевский признан лучшим игроком Чемпионата УПЛ в октябре, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал полузащитник" Зари ", который набрал 52% голосов", - говорится в сообщении.

По условиям конкурса, организованного Украинской Премьер-Лигой, в голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в октябре: 11 тур - Игорь Харатин ("Заря"), 12 тур - Юрий Коломоец ("Ворскла"), 13 тур - Александр Андриевский ("Заря"), 14 тур - Сергей Мякушко ("Карпаты"), а также футболисты, которые, по мнению нашей экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Бернард ("Шахтер"), Андрей Богданов ("Олимпик"), Феррейра ("Шахтер"), Евгений Паст ("Звезда" ).

Также отмечается, что в голосовании приняло участие около 11000 поклонников футбола.

Напомним, лучшим игроком сентября был избран голкипера "Черноморца".

Украинские Национальные Новости

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