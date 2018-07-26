Півзахисника "Зорі" обрано кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах першого туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Зорі" Олександр Караваєв, який у матчі з "Маріуполем" забив м’яч і зробив результативний пас. Він на два бали випередив хавбека "Шахтаря" Марлоса.
Експертну раду при визначенні переможця склали: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко.
Нагадаємо, що "Зоря" вирвала перемогу у першій грі УПЛ.