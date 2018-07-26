Полузащитник "Зари" избран лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Александр Караваев, который в матче с "Мариуполем" забил мяч и сделал результативный пас. Он на два балла опередил хавбека "Шахтера" Марлоса.

Экспертный совет при определении победителя составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко.

Напомним, что "Заря" вырвала победу в первой игре УПЛ.