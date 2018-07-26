Полузащитник "Зари" избран лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах первого тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Александр Караваев, который в матче с "Мариуполем" забил мяч и сделал результативный пас. Он на два балла опередил хавбека "Шахтера" Марлоса.
Экспертный совет при определении победителя составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко.
Напомним, что "Заря" вырвала победу в первой игре УПЛ.