Півзахисника Циганкова визнано найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування фахівців експертної ради визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 18-го туру Української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на прес-службу змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Маріуполем" забив м’яч і зробив дві результативні передачі.
Примітно, що гравець "біло-синіх" тільки на один бал випередив свого партнера по команді Жуніора Мораєса і на три бали іншого киянина — Дениса Гармаша.
Зазначимо, що на цей раз кращого гравця чемпіонату визначала експертна рада у складі: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Яворський, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Дмитро Поворознюк, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев.
Нагадаємо, що тріумфатором минулого туру чемпіонату України був український півзахисник "Шахтаря".