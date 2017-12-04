Полузащитник Цыганков признан лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов экспертного совета определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 18-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Мариуполем" забил мяч и сделал две результативные передачи.
Примечательно, что игрок "бело-синих" только на один балл опередил своего партнера по команде Жуниора Мораес и на три балла другого киевлянина - Дениса Гармаша.
Отметим, что на этот раз лучшего игрока чемпионата определяла экспертный совет в составе: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Яворский, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Дмитрий Поворознюк, Леонид Буряк, Анатолий Чанцев.
Напомним, что триумфатором прошлого тура чемпионата Украины был украинский полузащитник "Шахтера".