Півзахисника "Динамо" названо найкращим футболістом місяця в УПЛ

Деталі

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, перемогли представники "Динамо" та "Ворскли".

На наступних місцях розташувалися Шахаб ("Зоря") - 29,8 відсотків голосів, Дмитро Різник ("Ворскла") - 9,3, Віктор Циганков ("Динамо") - 3,9.

Найкращим тренером визнаний наставник полтавської "Ворскли" Юрій Максимов - 48,4 відсотки голосів. Віктор Скрипник ("Зоря") має 30,7, Мірча Луческу ("Динамо") - 14,7, Валерій Кривенцов ("Металіст 1925") - 3,4.

Доповнення

У жовтні Гармаш відіграв чотири матчі в УПЛ і забив три голи.