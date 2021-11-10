Полузащитник "Динамо" назван лучшим футболистом месяца в УПЛ

Детали

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители “Динамо” и “Ворсклы”.

На следующих местах расположились Шахаб (“Заря”) — 29,8 процентов голосов, Дмитрий Резник (“Ворскла”) — 9,3, Виктор Цыганков (“Динамо”) — 3,9.

Лучшим тренером признан наставник полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов — 48,4 процента голосов. Виктор Скрипник (“Заря”) имеет 30,7, Мирча Луческу (“Динамо”) — 14,7, Валерий Кривенцов (“Металлист 1925”) — 3,4.

Дополнение

В октябре Гармаш сыграл четыре матча в УПЛ и забил три гола.