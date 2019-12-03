Півзахисник збірної України забив переможний гол в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У матчі 17-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на виїзді обіграв ФК "Кортрейк", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Пластун та Безус вийшли на поле з перших хвилин, і саме півзахисник нашої національної команди на 14-й хвилині забив перший м’яч у зустрічі, яка закінчилася перемогою гостей із рахунком 2:0. Наш земляк перехопив м'яч на чужій половині поля, потім поклав на газон оборонця, і перекинув ігровий снаряд за комірець голкіперу.
Відзначимо, що Яремчук провів увесь матч у запасі.
Зауважимо, що маючи в активі 32 очки, "Гент" посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату країни.
Додамо, що Безус зіграв 15 матчів за "Гент" цієї кампанії і забив чотири м’ячі та віддав один результативний пас.