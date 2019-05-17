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Півзахисник збірної України став чемпіоном Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У передостанньому турі вирішальної частини чемпіонату Бельгії "Генк" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічався з "Андерлехтом", а "Гент" Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна — з "Антверпеном", інформує УНН з посиланням на ФФУ.

Маліновський вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч, що закінчився внічию — 1:1. Утім, навіть такий результат не завадив команді українського півзахисника здобути чемпіонський титул, адже в паралельному поєдинку "Брюгге" несподівано програв "Стандарду". Таким чином, за тур до завершення чемпіонату "Генк" випереджає найближчих конкурентів на чотири пункти.

В іншому матчі дня на полі з’явилося одразу три футболісти збірної України. Пластун вийшов із перших хвилин, Яремчук — на заміну на 75-й хвилині, а Безус — на 78-й. І такі ходи головного тренера "Гента" принесли плоди, адже команда вирвала перемогу з рахунком 2:1, забивши вирішальний м’яч на 90+4-й хвилині.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі свого клубу 51 поєдинок, забив 16 м’ячів та віддав 16 результативних передач.

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