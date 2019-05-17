Полузащитник сборной Украины стал чемпионом Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В предпоследнем туре решающей части чемпионата Бельгии "Генк", клуба полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, на выезде встречался с "Андерлехтом", а "Гент" Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластуна - с "Антверпеном", информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, закончившийся вничью - 1:1. Впрочем, даже такой результат не помешал команде украинского полузащитника получить чемпионский титул, ведь в параллельном поединке "Брюгге" неожиданно проиграл "Стандард". Таким образом, за тур до завершения чемпионата "Генк" опережает ближайших конкурентов на четыре пункта.
В другом матче дня на поле появилось сразу три футболиста сборной Украины. Пластун вышел с первых минут, Яремчук - на замену на 75-й минуте, а Безус - на 78-й. И такие ходы главного тренера "Гента" принесли плоды, ведь команда вырвала победу со счетом 2:1, забив решающий мяч на 90+4-й минуте.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе своего клуба 51 поединок, забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач.