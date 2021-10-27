Півзахисник збірної України провів поєдинок в італійській Серії А

Деталі

Український футболіст вийшов у стартовому складі й відіграв повну зустріч, яка закінчилася нічиєю з рахунком 1:1.

Наразі, маючи в активі вісім очок, команда українця посідає 17-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Зауважимо, що цього сезону Коваленко провів четвертий поєдинок за “Спецію” в Серії А — забивав гол та віддав одну результативну передачу.

Що передувало цьому

Гол Маліновського не врятував “Аталанту” від втрати очок у Серії А.