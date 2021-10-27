Півзахисник збірної України провів поєдинок в італійській Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У матчі 10-го туру італійської Серії А “Спеція” півзахисника збірної України Віктора Коваленка приймала сусідів по турнірній таблиці із “Дженоа”. Про це інформує прес-центр УАФ, передає УНН.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі й відіграв повну зустріч, яка закінчилася нічиєю з рахунком 1:1.
Наразі, маючи в активі вісім очок, команда українця посідає 17-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Зауважимо, що цього сезону Коваленко провів четвертий поєдинок за “Спецію” в Серії А — забивав гол та віддав одну результативну передачу.
Що передувало цьому
Гол Маліновського не врятував “Аталанту” від втрати очок у Серії А.