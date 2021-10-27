Полузащитник сборной Украины провел поединок в итальянской серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В матче 10-го тура итальянской Серии А "Специя" полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко принимала соседей по турнирной таблице с "Дженоа". Об этом сообщает пресс-центр УАФ, передает УНН.
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Украинский футболист вышел в стартовом составе и отыграл полную встречу, закончившуюся ничьей со счетом 1:1.
Теперь, имея в активе восемь очков, команда украинца занимает 17 место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии.
Отметим, что в этом сезоне Коваленко провел четвертый поединок за “Специю” в Серии А — забивал гол и отдал одну результативную передачу.
Что предшествовало этому
Гол Малиновского не спас “Аталанту” от потери очков в Серии А.