Гол Маліновського не врятував "Аталанту" від втрати очок у Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. "Аталанта півзахисника збірної України Руслана Маліновського провела домашній матч дев'ятого туру Серії А із "Удінезе", передає кореспондент УНН.
Деталі
Наш земляк на 56 хвилині отримав м'яч від Пашаліча за метрів п'ять до штрафної зони "Удінезе". Суперник дав йому час аби прицілитися та виконати точний потужний удар низом у дальній кут воріт. Рахунок був відкритим. Тільки на 4-й додатковій хвилині гри гол Бету звів нанівець усі старання Маліновського задля перемоги бергамців – 1:1.
Примітно, що Маліновський, який забив другий гол в сезоні Серії А,вперше за останні три тижні отримав місце в стартовому складі "Аталанти."
Доповнення
"Аталанта" залишилася на 5 місці з 15 балами. Удінезе продовжує серію нічиїх, не виграє шість матчів поспіль і крокує на 13 сходинці (10 очок).