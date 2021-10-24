Гол Маліновського не врятував "Аталанту" від втрати очок у Серії А

Деталі

Наш земляк на 56 хвилині отримав м'яч від Пашаліча за метрів п'ять до штрафної зони "Удінезе". Суперник дав йому час аби прицілитися та виконати точний потужний удар низом у дальній кут воріт. Рахунок був відкритим. Тільки на 4-й додатковій хвилині гри гол Бету звів нанівець усі старання Маліновського задля перемоги бергамців – 1:1.

Примітно, що Маліновський, який забив другий гол в сезоні Серії А,вперше за останні три тижні отримав місце в стартовому складі "Аталанти."

Доповнення

"Аталанта" залишилася на 5 місці з 15 балами. Удінезе продовжує серію нічиїх, не виграє шість матчів поспіль і крокує на 13 сходинці (10 очок).