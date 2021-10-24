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Гол Малиновского не спас "Аталанту" от потери очков в Серии А

Киев • УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. "Аталанта полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского провела домашний матч девятого тура Серии А с" Удинезе ", передает корреспондент УНН.

Гол Малиновского не спас "Аталанту" от потери очков в Серии А

Детали

Наш земляк на 56 минуте получил мяч от Пашалич метрах пять в штрафную зону “Удинезе”. Соперник дал ему время, чтобы прицелиться и выполнить точный мощный удар низом в дальний угол ворот. Счет был открыт. Только на 4-й добавленной минуте игры гол Бету свел на нет все старания Малиновского ради победы бергамцив — 1:1.

Примечательно, что Малиновский, который забил второй гол в сезоне Серии А, впервые за последние три недели получил место в стартовом составе “Аталанты”.

Дополнение

“Аталанта” осталась на 5 месте с 15 баллами. Удинезе продолжает серию ничьих, не выиграет шесть матчей подряд и шагает на 13 строчке (10 очков).

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