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Півзахисник В.Лучкевич став гравцем бельгійського "Стандарту"

Півзахисник В.Лучкевич став гравцем бельгійського "Стандарту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Український півзахисник Валерій Лучкевич, котрий виступав за "Дніпро", поповнив ряди бельгійського "Стандарда", повідомляє УНН з посиланням на сайт нового клубу футболіста.

Трансферна вартість переходу та деталі угоди виконавця середньої ланки поля не уточнюються.

"Валерію всього 21 рік, але за його плечима вже є досвід виступів у чемпіонаті України і на міжнародній арені. Лучкевич зробив важливий крок у своїй кар'єрі", - розповів спортивний директор бельгійців Олівьє Ренар.

Зауважимо, що нова команда екс-гравця "Дніпра" на даний момент з 33-ма очками знаходиться на 9-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, що у першій половині сезону 2016-17 В.Лучкевич відіграв за "Дніпро" 9 матчів в УПЛ, відзначившись двома голами і однією результативною передачею.

Додамо також, у першості Бельгії виступають ще чотири українські футболісти - Руслан Малиновський ("Генк"), Роман Безус ("Сент-Труйден"), Андрій Тотовицький ("Кортрейк") і Сергій Болбат ("Локерен").

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