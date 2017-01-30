Полузащитник В.Лучкевич стал игроком бельгийского "Стандарта"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинский полузащитник Валерий Лучкевич, который выступал за "Днепр", пополнил ряды бельгийского "Стандарда", сообщает УНН со ссылкой на сайт нового клуба футболиста.
Трансферная стоимость перехода и детали сделки исполнителя среднего звена поля не уточняются.
"Валерию всего 21 год, но за его плечами уже есть опыт выступлений в чемпионате Украины и на международной арене. Лучкевич сделал важный шаг в своей карьере", - рассказал спортивный директор бельгийцев Оливье Ренар.
Заметим, что новая команда экс-игрока "Днепра" на данный момент с 33-ю очками находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Напомним, что в первой половине сезона 2016-17 В.Лучкевич сыграл за "Днепр" 9 матчей в УПЛ, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Добавим также, в первенстве Бельгии выступают еще четыре украинские футболисты - Руслан Малиновский ( "Генк"), Роман Безус ( "Сент-Труйден"), Андрей Тотовицкий ( "Кортрейк") и Сергей Болбат ( "Локерен").