Півзахисник Циганков вдруге за місяць став футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за допомогою опитування фахівців з експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який на один голос випередив півзахисника “Сталі” Ореста Кузика.
Відзначимо, що на рахунку лідера “біло-синіх” гол плюс результативний пас в зустрічі проти “Ворскли” (4:0).
До вашої уваги склад експертної ради: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик, Йожеф Сабо, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Степан Юрчишин.
Як повідомляв УНН, Циганков вже одержував аналогічне звання в березні за підсумками 22 туру.