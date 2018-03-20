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Півзахисник Циганков вдруге за місяць став футболістом туру УПЛ

Півзахисник Циганков вдруге за місяць став футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

 • 9819 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за допомогою опитування фахівців з експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який на один голос випередив півзахисника “Сталі” Ореста Кузика.

Відзначимо, що на рахунку лідера “біло-синіх” гол плюс результативний пас в зустрічі проти “Ворскли” (4:0).

До вашої уваги склад експертної ради: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик, Йожеф Сабо, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Степан Юрчишин.

Як повідомляв УНН, Циганков вже одержував аналогічне звання в березні за підсумками 22 туру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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