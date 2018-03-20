Полузащитник Цыганков второй раз за месяц стал футболистом тура УПЛ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 5712 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12640 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59173 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71828 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101634 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108967 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116444 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121811 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132909 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Полузащитник Цыганков второй раз за месяц стал футболистом тура УПЛ

Полузащитник Цыганков второй раз за месяц стал футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью опроса специалистов по экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24 тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который в один голос опередил полузащитника “Стали” Ореста Кузика.

Отметим, что на счету лидера “бело-синих” гол плюс результативный пас во встрече против “Ворсклы” (4:0).

Вашему вниманию состав экспертного совета Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Степан Юрчишин.

Как сообщал УНН, Цыганков уже получал аналогичное звание в марте по итогам 22 тура.

Украинские Национальные Новости

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