Полузащитник Цыганков второй раз за месяц стал футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью опроса специалистов по экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24 тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который в один голос опередил полузащитника “Стали” Ореста Кузика.
Отметим, что на счету лидера “бело-синих” гол плюс результативный пас во встрече против “Ворсклы” (4:0).
Вашему вниманию состав экспертного совета Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик, Йожеф Сабо, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Степан Юрчишин.
Как сообщал УНН, Цыганков уже получал аналогичное звание в марте по итогам 22 тура.