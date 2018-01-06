Півзахисник Кучеров покинув ФК "Верес"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Півзахисник Валерій Кучеров і рівненський “Верес” вирішили припинити співпрацю, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Рівного.
У складі “червоно-чорної” команди Кучеров провів півтора роки. За цей час він відіграв за “Верес” у 46-ти офіційних матчах Першої ліги, УПЛ та Кубка України, провівши на полі загалом 3484 хвилини. М’ячів — не забивав.
“Досвід виступів за рівненський „Верес“ — незабутній. Було дуже приємно бути частиною цієї команди. Тепер настав час нових викликів. Я вже маю декілька цікавих пропозицій щодо продовження кар’єри. Але поки підпис під контрактом із новим клубом не поставив”, — наголосив Кучеров.
Нагадаємо, що раніше “Верес” зазнав ще однієї втрати — іспанця Капарроса.
Як повідомляв УНН, на тренерському місту “Вереса” відбулися пертурбації.