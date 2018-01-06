Полузащитник Кучеров покинул ФК "Верес"

В составе “красно-черной” команды Кучеров провел полтора года. За это время он сыграл за “Верес” в 46-ти официальных матчах Первой лиги, УПЛ и Кубка Украины, проведя на поле всего 3484 минуты. Мячей — не забивал.

“Опыт выступлений за ровенский „Верес“ — незабываем. Было очень приятно быть частью этой команды. Теперь настало время новых вызовов. Я уже имею несколько предложений о продолжении карьеры. Но пока подпись под контрактом с новым клубом не поставил”, — отметил Кучеров.

Напомним, что ранее “Верес” получил еще одну потерю — испанца Капарроса.

Как сообщал УНН, на тренерском городу “Вереса” состоялись пертурбации.