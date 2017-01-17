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Півзахисник "Дніпра" А.Блізніченко продовжить кар'єру в Туреччині

Півзахисник "Дніпра" А.Блізніченко продовжить кар'єру в Туреччині

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Український півзахисник Андрій Блізніченко підписав контракт з турецьким "Карабюкспором", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Угода представника турецької Суперліги з нашим співвітчизником розрахована на 2,5 роки.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні 22-річний футболіст провів 15 поєдинків і забив два голи за "Дніпро" в чемпіонаті України.

Загалом А.Блізніченко захищав кольори "Дніпра" починаючи з 2012 року.

Нагадаємо, що А.Блізнченко став третім українцем у складі "Карабюкспора". Раніше представника Туреччини поповнив воротар Олександр Рибка та нападник Євген Селезньов.

Українські Національні Новини

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