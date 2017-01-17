Полузащитник "Днепра" А.Близниченко продолжит карьеру в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинский полузащитник Андрей Близниченко подписал контракт с турецким "Карабюкспором", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение представителя турецкой Суперлиги с нашим соотечественником рассчитано на 2,5 года.
Отметим, что в нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 15 поединков и забил два гола за "Днепр" в чемпионате Украины.
В общем А.Близниченко защищал цвета "Днепра" начиная с 2012 года.
Напомним, что А.Близниченко стал третьим украинцем в составе "Карабюкспора". Ранее команду пополнили вратарь Александр Рыбка и нападающий Евгений Селезнев.