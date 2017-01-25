Півзахисник “Динамо” С.Мякушко виступатиме у “Ворсклі” до кінця сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Півзахисник “Динамо” Сергій Мякушко виступатиме до кінця сезону у складі ФК “Ворскла”, передає УНН з посиланням на прес-службу полтавського клубу.
“Таким чином, у Полтаві знову об’єднався дует динамівських форвардів Мякушко — Хльобас. Два роки тому хлопці разом на орендних засадах грали в Ужгороді за "Говерлу“. З того часу обоє змужніли, збільшилися й амбіції молодих виконавців, які зараз будь-що прагнутимуть допомогти "біло-зеленим“ у вирішенні їх турнірних завдань. Поки що керівники клубу домовились із грандом українського футболу про піврічну оренду Мякушка. Якщо ж сторони буде все влаштовувати, в подальшому може бути розглянуте питання про подовження співпраці.”, — йдеться в повідомленні.
Представляли новачка головний тренер полтавців Василь Сачко, а також спортивний директор Геннадій Слюсарєв. Орендна угода розрахована на півроку, тобто до кінця сезону.
Зазначимо, що Сергієм Мякушко також активно цікавилась “Зоря” із Луганська, втім сторони не зійшлись у строках орендної угоди.
Як повідомляв УНН, О.Дитятьєв та О.Голодюк завершили співпрацю із ФК "Ворскла".