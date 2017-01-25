Полузащитник "Динамо" С.Мякушко будет выступать в "Ворскле" до конца сезона

"Таким образом, в Полтаве снова объединился дуэт динамовских форвардов Мякушко - Хльобас. Два года назад ребята вместе на арендных началах играли в Ужгороде за "Говерлу". С тех пор оба возмужали, увеличились и амбиции молодых исполнителей, которые сейчас стремиться помочь "бело-зеленым" в решении их турнирных задач. Пока руководители клуба договорились с грандом украинского футбола о полугодовой аренде Мякушко. Если же стороны будет все устраивать, в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о продлении сотрудничества.", - Говорится в сообщении.

Представляли новичка главный тренер полтавчан Василий Сачко, а также спортивный директор Геннадий Слюсарев. Арендное соглашение рассчитано на полгода, то есть до конца сезона.

Отметим, что Сергеем Мякушко также активно интересовалась "Заря" из Луганска, впрочем стороны не сошлись в сроках арендного соглашения.

Как сообщал УНН, А.Дитятьев и О.Голодюк завершили сотрудничество с ФК "Ворскла".