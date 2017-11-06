Півзахисник "Динамо" Буяльський став найкращим гравцем 15 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського визнано найкращим гравцем 14-го туру Української Прем’єр-Ліги, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
"Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 15 туру Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що він удвічі випередив нападника “Маріуполя” Руслана Фоміна.
До експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Степан Юрчишин, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Леонід Буряк, Павло Шкапенко.
Як повідомляв УНН, "Динамо" мінімально переграло "Ворсклу".