Полузащитник "Динамо" Буяльский стал лучшим игроком 15 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Виталия Буяльского признан лучшим игроком 14-го тура Украинской Премьер-Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в нашу экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 15 тура Чемпионата УПЛ. По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он вдвое опередил нападающего "Мариуполя" Руслана Фомина.
В экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Степан Юрчишин, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Леонид Буряк, Павел Шкапенко.
Как сообщал УНН, "Динамо" минимально обыграло "Ворсклу".