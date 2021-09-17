Півзахисник Безус віддав результативну передачу в Лізі Конференцій УЄФА

Деталі

Український хавбек “Гента” Безус відзначився результативною дією в цьому поєдинку. Він допоміг відкрити рахунок в матчі Дарко Лемаічу на 54-й хвилині. Даний гол став переможним у зустрічі — 1:0.

Варто відзначити, що у загальному доробку поточного сезону Безус забив один гол і віддав одну гольову передачу в п’яти матчах клубу.

Доповнення

В іншому матчі групи В сербський “Партизан” обіграв кіпрський “Анортосіс” — 2:0.