Півзахисник Безус віддав результативну передачу в Лізі Конференцій УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В рамках першого туру Ліги конференцій бельгійський "Гент" українського Романа Безуса зустрічався з естонською "Флорою", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Український хавбек “Гента” Безус відзначився результативною дією в цьому поєдинку. Він допоміг відкрити рахунок в матчі Дарко Лемаічу на 54-й хвилині. Даний гол став переможним у зустрічі — 1:0.
Варто відзначити, що у загальному доробку поточного сезону Безус забив один гол і віддав одну гольову передачу в п’яти матчах клубу.
Доповнення
В іншому матчі групи В сербський “Партизан” обіграв кіпрський “Анортосіс” — 2:0.