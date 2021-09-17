Полузащитник Безус отдал результативную передачу в Лиге конференций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В рамках первого тура Лиги конференций бельгийский "Гент" украинца Романа Безуса встречался с эстонской "Флорой", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Украинский хавбек “Гента” Безус отметился результативным действием в этом поединке. Он помог открыть счет в матче Дарко Лемаичу на 54-й минуте. Данный гол стал победным во встрече — 1:0.
Стоит отметить, что в общем наследии текущего сезона Безус забил один гол и отдал одну голевую передачу в пяти матчах клуба.
Дополнение
В другом матче группы В сербский “Партизан” обыграл кипрский “Анортосис” — 2:0.