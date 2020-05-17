Півзахисник бельгійського клубу оцінив шанси збірної України на Євро-2020

Про Євро-2020: “останніми роками команда своєю грою підтверджує високий клас, колектив зіграний, заробив авторитет в Європі. Важливо, щоб пандемія відступила й проводилися змагання. Вважаю, у збірної України непогані шанси вистрілити на Євро навіть за рік”.

Безус також заявив про міць суперників “жовто-блакитних” в майбутньому розіграші Ліги націй.

“Дуже сильні (суперники — ред.), але буде цікаво з ними зіграти. Німеччина, Іспанія та Швейцарія не потребують представлення. У протистоянні з такими опонентами можна побачити й свій потенціал, тому з нетерпінням чекаю цих матчів, якщо, звичайно, заслуговуватиму на виклик до національної команди”, підсумував футболіст “Гента”.

Додамо, в активі Безуса 21 гра в чемпіонаті Бельгії цього сезону (7 голів і 2 асисти), і 6 баталій в Лізі Європи (3 асисти).