Полузащитник бельгийского клуба оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Полузащитник ФК "Гент" и сборной Украины Роман Безус рассказал о будущем сборной Украины - выступления на Евро-2020 (пройдет в 2021 году) и Лиге наций, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
О Евро-2020: “в последние годы команда своей игрой подтверждает высокий класс, коллектив сыгран, заработал авторитет в Европе. Важно, чтобы пандемия отступила и проводились соревнования. Считаю, у сборной Украины неплохие шансы выстрелить на Евро даже за год”.
Безус также заявил о мощи соперников “желто-синих” в предстоящем розыгрыше Лиги наций.
“Очень сильные (соперники — ред.), но будет интересно с ними сыграть. Германия, Испания и Швейцария не нуждаются в представлении. В противостоянии с такими оппонентами можно увидеть и свой потенциал, поэтому с нетерпением жду этих матчей, если, конечно, заслуживать вызов в национальную команду”, подытожил футболист “Гента”.
Добавим, в активе Безуса 21 игра в чемпионате Бельгии в этом сезоне (7 голов и 2 ассиста), и 6 баталий в Лиге Европы (3 ассиста).