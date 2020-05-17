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Полузащитник бельгийского клуба оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Киев • УНН

 • 11285 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Полузащитник ФК "Гент" и сборной Украины Роман Безус рассказал о будущем сборной Украины - выступления на Евро-2020 (пройдет в 2021 году) и Лиге наций, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Полузащитник бельгийского клуба оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

О Евро-2020: “в последние годы команда своей игрой подтверждает высокий класс, коллектив сыгран, заработал авторитет в Европе. Важно, чтобы пандемия отступила и проводились соревнования. Считаю, у сборной Украины неплохие шансы выстрелить на Евро даже за год”.

Безус также заявил о мощи соперников “желто-синих” в предстоящем розыгрыше Лиги наций.

“Очень сильные (соперники — ред.), но будет интересно с ними сыграть. Германия, Испания и Швейцария не нуждаются в представлении. В противостоянии с такими оппонентами можно увидеть и свой потенциал, поэтому с нетерпением жду этих матчей, если, конечно, заслуживать вызов в национальную команду”, подытожил футболист “Гента”.

Добавим, в активе Безуса 21 игра в чемпионате Бельгии в этом сезоне (7 голов и 2 ассиста), и 6 баталий в Лиге Европы (3 ассиста).

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