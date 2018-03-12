Пиво і риба: Меркель розповіла, якими подарунками обмінювалася з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, що одного разу привозила Президенту РФ Володимиру Путіну в подарунок пиво, а сама в свою чергу, отримала від нього копчену рибу. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Так, в документальному фільмі "Путін" президент РФ розповів, що Меркель надіслала йому кілька пляшок його улюбленого пива.
"Добре відомо, що президенту Росії подобається німецьке пиво. Зі свого боку, один раз я отримала дуже хорошу копчену рибу", - розповіла Меркель.
Однак неясно, коли саме були зроблені ці подарунки.
Нагадаємо, Путін в середу, 14 березня, завершить президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь.