Пиво и рыба: Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что однажды привозила Президенту РФ Владимиру Путину в подарок пиво, а сама в свою очередь, получила от него копченую рыбу. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Так, в документальном фильме "Путин" президент РФ рассказал, что Меркель прислала ему несколько бутылок его любимого пива.
"Хорошо известно, что президенту России нравится немецкое пиво. Со своей стороны, однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала Меркель.
Однако неясно, когда именно были сделаны эти подарки.
Напомним, Путин в среду, 14 марта, завершит президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь.