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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36752 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52533 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56083 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92493 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103639 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110653 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Пиво и рыба: Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным

Пиво и рыба: Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что однажды привозила Президенту РФ Владимиру Путину в подарок пиво, а сама в свою очередь, получила от него копченую рыбу. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН

Так, в документальном фильме "Путин" президент РФ рассказал, что Меркель прислала ему несколько бутылок его любимого пива.

"Хорошо известно, что президенту России нравится немецкое пиво. Со своей стороны, однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - рассказала Меркель.

Однако неясно, когда именно были сделаны эти подарки.

Напомним, Путин в среду, 14 марта, завершит президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь.

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