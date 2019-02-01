"Північний потік-2" будують всупереч міжнародним конвенціям і законам РФ

"Російська експертиза каже, що "потік" не відповідає законам Російської Федерації – всюди бачимо: невідповідність-невідповідність, протиріччя-протиріччя, тобто вони зараз працюють проти майбутніх поколінь Росії. Так само проект суперечить міжнародним конвенціям. І ця експертиза була проігнорована – вони не взяли її до уваги", - зазначив науковець.

За його словами, зокрема, згідно з аналізом проекту будівництво "Північного потоку-2" порушує положення Конвенції про біологічне різноманіття, Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, Гельсінської конвенції про захист морського середовища Балтійського моря, Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті. Крім того, експерти, за його словами, помітили порушення конституції РФ.

При цьому він додав, що масштабні будівельні роботи по "Північному потоку-2", зокрема, ведуться в Кургальському заказнику, територія якого підлягає особливому захисту.

У той же час, як нагадав представник НАНУ, українська, уже побудована, газотранспортна система займає 113 тис. га "найродючіших земель в Європі". За його даними, через українську "трубу" минулого року "Газпром" транзиту вав близько 90 млрд кубометрів газу, тоді як її потужність дозволяє прокачувати майже 170 млрд кубометрів.

Тож, як наголосив академік, будувати ще одну газотранспортну систему при вже існуючій, знову завдаючи величезного екологічного впливу природі, абсурдно. На його думку, цей проект – виключно "політична примха" РФ.

Нагадаємо, "Газпром” побудував вже понад 20% газопроводу “Північний потік — 2”, роботи ведуться за графіком.



4 вересня 2015 року у Владивостоці, в рамках Східного економічного форуму, голова Правління ПАТ “Газпром” Олексій Міллер, голова правління BASF SE Курт Бок, член правління E.ON SE Клаус Шефер, заступник генерального директора ENGIE П’єр Шарейр, голова правління OMV AG Райнер Зеле, головний керуючий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден підписали Угоду акціонерів для створення газопровідної системи “Північний потік-2” для збільшення поставок природного газу в Європейський союз.



Через запуск обхідних газопроводів Україна може втратити близько 3 млрд доларів.