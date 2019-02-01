"Северный поток-2" строят вопреки международным конвенциям и законам РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Строительство "Северного потока-2" противоречит многим международным конвенциям и законам РФ, с конституцией включительно. Об этом сообщил академик НАНУ Юрий Туница во время конференции по проблеме строительства "Северного потока-2" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Российская экспертиза говорит, что "поток" не соответствует законам Российской Федерации - везде видим: несоответствие-несоответствие, противоречие-противоречия, то есть они сейчас работают против будущих поколений России. Так же проект противоречит международным конвенциям. И эта экспертиза была проигнорирована - они не взяли ее во внимание", - отметил ученый.
По его словам, в частности, согласно анализу проекта строительство "Северного потока-2" нарушает положения Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, Хельсинской конвенции о защите морской среды Балтийского моря, Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Кроме того, эксперты, по его словам, заметили нарушение конституции РФ.
При этом он добавил, что масштабные строительные работы по "Северному потоку-2", в частности, ведутся в Кургальськом заказнике, территория которого подлежит особой защите.
В то же время, как напомнил представитель НАНУ, украинская, уже построеная, газотранспортная система занимает 113 тыс. га "плодородных земель в Европе". По его данным, через украинскую "трубу" в прошлом году "Газпром" транзитировал около 90 млрд кубометров газа, тогда как ее мощность позволяет прокачивать почти 170 млрд кубометров.
Поэтому, как отметил академик, строить еще одну газотранспортную систему при уже существующей, снова нанося огромные экологические воздействия природе, абсурдно. По его мнению, этот проект - исключительно "политическая прихоть" РФ.
Напомним, "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток - 2", работы ведутся по графику.
4 сентября 2015 во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель правления BASF SE Курт Бок, член правления E.ON SE Клаус Шефер, заместитель генерального директора ENGIE Пьер Шарейр, председатель правления OMV AG Райнер Зеле, главный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали Соглашение акционеров для создания газопроводной системы "Северный поток-2" для увеличения поставок природного газа в Европейский союз.
Через запуск обходных газопроводов Украина может потерять около 3 млрд долларов.