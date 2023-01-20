Північна Корея постачала зброю в Росію, зокрема для ПВК "Вагнер" — Кірбі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Сполучених Штатах оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для приватної військової компанії "Вагнер".
Про це пише CNN із посиланням на Координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі.
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“Передача зброї з (Північної Кореї — ред.) є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН”, — сказав Кірбі під час брифінгу.
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Він додав, що США поділилися своїми розвідданими з групою експертів санкційного комітету Ради Безпеки КНДР.
Високопоставлений представник західної розвідки у коментарі CNN також підтвердив дану інформацію і наголосив, що Захід “безумовно, стурбований тим, що Північна Корея може планувати розширення і постачання більшої кількості військової техніки”.
Нагадаємо
Країни, які вже передавали озброєння до РФ, такі як Іран та КНДР, не мають планів відмовлятися від подальших постачань зброї до країни-агресорки. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд.