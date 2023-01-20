Северная Корея поставляла оружие в Россию, в частности для ЧВК "Вагнер" - Кирби
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Соединенных Штатах обнародовали недавно рассекреченные фотографии вагонов, которые направлялись в Россию из Северной Кореи и вероятно перевозили оружие для российской армии, в частности для частной военной компании "Вагнер".
Об этом пишет CNN со ссылкой на Координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Джона Кирби.
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“Передача оружия из (Северной Кореи — ред.) является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН”, — сказал Кирби во время брифинга.
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Он добавил, что США поделились своими разведданными с группой экспертов санкционного комитета Совета Безопасности КНДР.
Высокопоставленный представитель западной разведки в комментарии CNN также подтвердил данную информацию и подчеркнул, что Запад “безусловно, обеспокоен тем, что Северная Корея может планировать расширение и поставку большего количества военной техники”.
Страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд.