Північна Корея імовірно здійснила серію нових ракетних запусків

“Ракети, тип яких поки залишається невстановленим, були, очевидно, запущені з місцевості в районі міста Вонсан на сході Північної Кореї близько сьомої ранку”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у період з квітня по червень минулого року режим КНДР запустив шість балістичних ракет середньої дальності “Мусудан” з цього ж району, неподалік міста Вонсан.

Як повідомляв УНН, КНДР має намір на тлі дій США і Південної Кореї продовжувати “прискорення” своїх ядерної та ракетної програм.