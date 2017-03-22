Північна Корея імовірно здійснила серію нових ракетних запусків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Попри міжнародний тиск, у тому числі санкції ООН, а також посилення протиракетної оборони в регіоні, Північна Корея, очевидно, здійснила серію нових ракетних запусків зранку середи, передає УНН з посиланням на Kyodo News.
“Ракети, тип яких поки залишається невстановленим, були, очевидно, запущені з місцевості в районі міста Вонсан на сході Північної Кореї близько сьомої ранку”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що у період з квітня по червень минулого року режим КНДР запустив шість балістичних ракет середньої дальності “Мусудан” з цього ж району, неподалік міста Вонсан.
Як повідомляв УНН, КНДР має намір на тлі дій США і Південної Кореї продовжувати “прискорення” своїх ядерної та ракетної програм.