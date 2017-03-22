Северная Корея предположительно осуществила серию новых ракетных запусков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Несмотря на международное давление, в том числе санкции ООН, а также усиление противоракетной обороны в регионе, Северная Корея, очевидно, осуществила серию новых ракетных запусков утром в среду, передает УНН со ссылкой на Kyodo News.
"Ракеты, тип которых пока остается неустановленным, были, очевидно, запущены с территории в районе города Вонсан на востоке Северной Корее около семи утра", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в период с апреля по июнь прошлого года режим КНДР запустила шесть баллистических ракет средней дальности "Мусудан" с этого же района, недалеко от города Вонсан.
Как сообщал УНН, КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать "ускорение" своих ядерной и ракетной программ.