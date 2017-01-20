Півмільйона доларів довелось заплатити гостям за вхід на прийом Д.Трампа після інавгурації - аналітик

ukru
20:29 • 3262 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 66698 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 112317 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 118737 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 208542 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 162792 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 184184 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172104 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164439 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 342230 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
69 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 119344 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 166923 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 143568 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 158786 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 67747 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 208564 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 342241 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 361401 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 278647 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 351902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 42597 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 55498 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 67747 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 158786 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 166923 перегляди
Актуальне
Півмільйона доларів довелось заплатити гостям за вхід на прийом Д.Трампа після інавгурації - аналітик

Півмільйона доларів довелось заплатити гостям за вхід на прийом Д.Трампа після інавгурації - аналітик

Київ • УНН

 • 11727 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Найдешевший пакет на трибуни вздовж дороги, якою буде йти президент США до Білого дому після інавгурації, вартував 25 тисяч доларів, а присутність на прийомі після інавгурації за участі самого Дональда Трампа - півмільйона доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний аналітик та депутат ВР попередніх скликань Тарас Чорновіл, передає УНН.

“...найдешевший пакет, який передбачає лише право прийти за кілька годин до початку, вистояти в черзі, пройти детальну перевірку та зайти на дуже простенькі трибуни вздовж дороги, якою буде йти президент до Білого дому після інавгурації, коштує 25 000 доларів. Це за стояння з кількома тисячами таких самих марнославних на холоді, без лавочок та інших ознак комфорту. Є інші, дорожчі пакети, які вочевидь викуповує "еліта" бідуючої та воюючої країни”, — написав Т.Чорновіл.

Він також повідомив, що за право потрапити на якісь святкові сніданки чи обіди з мінімальною програмою, але без Д.Трампа та його родини, коштуватиме 50 тис. доларів.

“За участь у прийомах за участі родини Трампа чи когось із нового кабінету (зайдуть виголосять тост і підуть, можливо ще групове фото на згадку) — 100 тисяч доларів. За рядову присутність на прийомі, де буде сам Трамп — півмільйона доларів”, — наголосив Т.Чорновіл.

Також він зазначив, що є спеціальні пакети, як участь у відібраній масовці під час інавгурації чи можливість персонально потиснути для фото руку Д.Трампа.

“Але там ціни взагалі захмарні”, — додав експерт.

Він відзначив, що зібрані кошти підуть на доброчинність для Америки.

Крім того, Т.Чорновіл наголосив на тому, що йому відомо про сотню народних депутатів України, які поїхали на інавгурацію Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки, оскільки не передбачена участь глав іноземних держав у церемонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.55
Bitcoin
$83,762.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,874.00