Півмільйона доларів довелось заплатити гостям за вхід на прийом Д.Трампа після інавгурації - аналітик
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Найдешевший пакет на трибуни вздовж дороги, якою буде йти президент США до Білого дому після інавгурації, вартував 25 тисяч доларів, а присутність на прийомі після інавгурації за участі самого Дональда Трампа - півмільйона доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний аналітик та депутат ВР попередніх скликань Тарас Чорновіл, передає УНН.
“...найдешевший пакет, який передбачає лише право прийти за кілька годин до початку, вистояти в черзі, пройти детальну перевірку та зайти на дуже простенькі трибуни вздовж дороги, якою буде йти президент до Білого дому після інавгурації, коштує 25 000 доларів. Це за стояння з кількома тисячами таких самих марнославних на холоді, без лавочок та інших ознак комфорту. Є інші, дорожчі пакети, які вочевидь викуповує "еліта" бідуючої та воюючої країни”, — написав Т.Чорновіл.
Він також повідомив, що за право потрапити на якісь святкові сніданки чи обіди з мінімальною програмою, але без Д.Трампа та його родини, коштуватиме 50 тис. доларів.
“За участь у прийомах за участі родини Трампа чи когось із нового кабінету (зайдуть виголосять тост і підуть, можливо ще групове фото на згадку) — 100 тисяч доларів. За рядову присутність на прийомі, де буде сам Трамп — півмільйона доларів”, — наголосив Т.Чорновіл.
Також він зазначив, що є спеціальні пакети, як участь у відібраній масовці під час інавгурації чи можливість персонально потиснути для фото руку Д.Трампа.
“Але там ціни взагалі захмарні”, — додав експерт.
Він відзначив, що зібрані кошти підуть на доброчинність для Америки.
Крім того, Т.Чорновіл наголосив на тому, що йому відомо про сотню народних депутатів України, які поїхали на інавгурацію Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки, оскільки не передбачена участь глав іноземних держав у церемонії.