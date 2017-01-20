Полмиллиона долларов пришлось заплатить гостям за вход на прием Д.Трампа после инаугурации - аналитик

"...Самый дешевый пакет, который предусматривает лишь право прийти за несколько часов до начала, выстоять в очереди, пройти детальную проверку и зайти на очень простенькие трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент в Белый дом после инаугурации, стоит 25000 долларов. Это за стояние с несколькими тысячами таких же тщеславных на холоде, без скамеек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает "элита" бедствующей и воюющей страны", - написал Т.Чорновил.

Он также сообщил, что за право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Д.Трампа и его семьи, будет стоить 50 тыс. долларов.

"За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета (зайдут произнесут тост и уйдут, возможно еще групповое фото на память) - 100 000 долларов. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп - полмиллиона долларов", - отметил Т.Чорновил.

Также он отметил, что есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Д.Трампу.

"Но там цены вообще заоблачные", - добавил эксперт.

Он отметил, что собранные средства пойдут на благотворительность для Америки.

Кроме того, Т.Чорновил отметил, что ему известно о сотне народных депутатов Украины, которые поехали на инаугурацию Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, поскольку не предусмотрено участие глав иностранных государств в церемонии.