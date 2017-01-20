Полмиллиона долларов пришлось заплатить гостям за вход на прием Д.Трампа после инаугурации - аналитик

ukru
15:33 • 87246 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 104021 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 104247 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 127894 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111249 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119193 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140093 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144456 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132328 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 110922 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 121638 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 103708 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100217 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 59327 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 87246 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 59327 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100217 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 127894 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135121 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143446 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148470 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147107 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150590 просмотра
Актуальное
Полмиллиона долларов пришлось заплатить гостям за вход на прием Д.Трампа после инаугурации - аналитик

Полмиллиона долларов пришлось заплатить гостям за вход на прием Д.Трампа после инаугурации - аналитик

Киев • УНН

 • 11726 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Самый дешевый пакет на трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент США в Белый дом после инаугурации, стоил 25000 долларов, а присутствие на приеме после инаугурации с участием самого Дональда Трампа - полмиллиона долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический аналитик и депутат ВР предыдущих созывов Тарас Чорновил, передает УНН.

"...Самый дешевый пакет, который предусматривает лишь право прийти за несколько часов до начала, выстоять в очереди, пройти детальную проверку и зайти на очень простенькие трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент в Белый дом после инаугурации, стоит 25000 долларов. Это за стояние с несколькими тысячами таких же тщеславных на холоде, без скамеек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает "элита" бедствующей и воюющей страны", - написал Т.Чорновил.

Он также сообщил, что за право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Д.Трампа и его семьи, будет стоить 50 тыс. долларов.

"За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета (зайдут произнесут тост и уйдут, возможно еще групповое фото на память) - 100 000 долларов. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп - полмиллиона долларов", - отметил Т.Чорновил.

Также он отметил, что есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Д.Трампу.

"Но там цены вообще заоблачные", - добавил эксперт.

Он отметил, что собранные средства пойдут на благотворительность для Америки.

Кроме того, Т.Чорновил отметил, что ему известно о сотне народных депутатов Украины, которые поехали на инаугурацию Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, поскольку не предусмотрено участие глав иностранных государств в церемонии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы