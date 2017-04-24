Півфіналіст Ліги чемпіонів "Монако" переміг "Ліон"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В рамках 34 туру чемпіонату Франції (Ліга 1) у центральній зустрічі півфіналісту Ліги Європи "Ліону" протистояв учасник 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – "Монако", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ліон", який вибив на попередньому тижні турецький "Бешикташ" в серії пенальті 1/4 фіналу ЛЄ, на матч з "Монако" виставив експериментальний склад і після першого тайму поступався - 0:2. У гостей відзначилися лідери атак Радамель Фалькао і Кіліан Мбаппе. Після перерви один м'яч відквитав Люка Тусар, і він же в кінцівці упустив відмінну можливість зрівняти рахунок – 1:2.
Таким чином, у турнірній таблиці Ліги 1 двовладдя: у "Монако" і "ПСЖ" по 80 очок, однак "монегаски" мають матч в запасі.
Відзначимо, що "Ліон" також провів на одну гру менше і з 54 очками посідає 5-те місце.
Як повідомляв УНН, "Монако" отримав "Ювентус" у суперники в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, а "Ліону" протистоятиме у півфіналі Ліги Європи "Аякс".